Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia của giang hồ "đất Cảng"

Dân trí Một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với mức giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng của băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng đã bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các tỉnh phía Nam triệt phá.

Chiều 21/12, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ và Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, Công an TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá thành công đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.150 tỷ đồng do băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng điều hành.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm, qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng cộm cán gốc Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các tỉnh phía Nam lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ban chuyên án xác định băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Ngày 20/12, Ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện của TPHCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, một xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.

Ban chuyên án xác định, đường dây này do Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu. Giúp sức cho Điền là các đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự gồm: Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số đối tượng liên quan.

Công an xác định, trước năm 2019, băng nhóm này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc tại Campuchia giáp ranh với biên giới các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước cho con bạc đến sát phạt.

Đầu năm 2020, do dịch Covid-19 phức tạp, các cửa khẩu tăng cường kiểm soát người dân đi lại nên việc duy trì sòng bạc tại Campuchia "phá sản", buộc Nguyễn Văn Điền phải dẫn đàn em về lập sòng bạc mới tại TPHCM và những tỉnh thành lân cận.

Thủ đoạn đường dây này sử dụng khá tinh vi, việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, đánh số đề…, đến việc tính tiền thắng thua đều qua tin nhắn trên một số phần mềm. Giữa năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 2.150 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự đánh giá đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức do giang hồ phía Bắc cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia. Hiện, đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Điền đã bị bắt giữ, cơ quan công an đang củng cố tài liệu, mở rộng vụ án để điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.

