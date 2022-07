Ông Lê Tùng Vân kháng cáo, đề nghị tòa tuyên vô tội

Chiều 28/7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã nhận được đơn kháng cáo của ông Lê Tùng Vân (ngụ TPHCM).

Cuối tuần trước, bị cáo 90 tuổi bị tuyên phạt mức 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng tội danh trên, các đồng phạm của ông này bị phạt mức án từ 3-4 năm tù.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hôn 20/7 (Ảnh: Hải Long).

Sau phán quyết trên của tòa, ông Lê Tùng Vân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trong đơn, bị cáo trình bày mình lớn tuổi, không ra khỏi nhà, không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội nên không có xâm phạm lợi ích của bất cứ ai. Bị cáo 90 tuổi nói mình không mạo danh đức phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Từ đó, ông Vân đề nghị tòa cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, tuyên mình và các đệ tử không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, lập tài khoản Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".

Họ bị cáo buộc quay phim, dàn dựng, diễn xuất, đăng các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ...

Nhất Nguyên cũng đăng lên kênh "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" video có nội dung sai sự thật về việc "công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My".