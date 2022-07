Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ nội dung tố giác loạn luân và lừa đảo

Theo cơ quan chức năng, vụ án có tính chất phức tạp, nhiều đơn tố giác, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Lúc nào có các kết luận giám định thì cơ quan điều tra sẽ thực hiện các thủ tục tố tụng theo luật định.

Cụ thể, nếu kết quả giám định phù hợp với nội dung tố giác, kết hợp với các chứng cứ cụ thể thu thập được trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra. Trong trường hợp không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa ngày 20/7 (Ảnh: Hải Long).

Năm 2020 và 2021, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa và Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo một số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu nhiều hành vi: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2021, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), bà Lê Thu Vân cùng một số người khác sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đăng tải các clip lên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hòa, tổ chức phật giáo, danh dự, nhân phẩm của Thượng tọa Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TPHCM).

Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra, ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Lê Thu Vân cùng tội danh với ông Lê Tùng Vân.

Thời điểm bị khởi tố, bà Lê Thu Vân "mất tích" nên cơ quan điều tra chưa thực hiện các thủ tụng tố tụng. Do đó, ngày 1/6, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của bà Vân khỏi vụ án để tiếp tục điều tra.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Thu Vân. Đồng thời, quyết định tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được bị can Vân sẽ xử lý sau.

Liên quan vụ án, tuần trước, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù; những đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3-4 năm tù.