Vụ sữa giả Hiup: Kê biên 20 bất động sản, giữ 5 ô tô, thu hơn 50 tỷ đồng

Diễn biến mới liên quan tiến độ xử lý vụ buôn bán hàng giả tại Công ty Z Holding và vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, được báo chí đặt ra tại cuộc họp chiều 29/9 của Ban Nội chính Trung ương.

Thông tin về nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, với hai cái tội danh chính là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Hồng Phong).

Diễn biến mới của vụ án, theo Người phát ngôn Bộ Công an, là cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, có văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản khác, tạm giữ 5 ô tô, thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đồng thời ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng và 12 tài khoản chứng khoán của các bị can để đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Bên cạnh triển khai công tác điều tra để xác định rõ những hành vi vi phạm, Thiếu tướng Toản cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý, khắc phục hậu quả của vụ án.

Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can với hai tội danh là Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

“Diễn biến mới nhất là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền trên 13,9 tỷ đồng”, ông Toản thông tin.

Đại diện Bộ Công an cho biết vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp chặt chẽ với VKSND Tối cao củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin với báo chí về dự án xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là vụ việc đã đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Toản, vụ việc đang được Thanhh tra Chính phủ và Bộ Tài chính tiến hành xử lý. Khi nào có kết luận, Bộ Công an tiến hành sẽ xử lý theo quy định.