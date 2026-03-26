Ô tô tải vận chuyển trái phép 900 lít xăng

Ngày 26/3, Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn một vụ vận chuyển xăng lớn, nghi vấn đưa sang biên giới để tiêu thụ.

Ba ngày trước, cách Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y khoảng 1km (thuộc xã Bờ Y, Quảng Ngãi), Công an xã Bờ Y phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra hành chính ô tô tải mang biển kiểm soát 82C-071.10, do tài xế Ma Doãn Tâm (SN 2001, chưa rõ nơi thường trú) điều khiển.

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Chí Anh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải đang chở 30 can xăng loại RON 92 (tương đương khoảng 900 lít). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa.

Công an xã Bờ Y cảnh báo việc vận chuyển xăng bằng can nhựa trên xe tải không chỉ vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Tây Nguyên.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu. Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.