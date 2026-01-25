Tài xế ô tô tải bỏ chạy khi gặp cảnh sát, lộ lô hàng lậu hơn 6 tỷ đồng

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp triệt phá thành công một vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu quy mô lớn, với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Số thuốc lá lậu này được phát hiện trên thùng ô tô tải mang biển kiểm soát 29K-020.xx, do tài xế N.H.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Lượng lớn thuốc lá lậu phát hiện trên thùng ô tô tải (Ảnh: Trần Khôi).

Trước đó, khi tài xế H. điều khiển xe di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, lực lượng cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế H. đã không chấp hành, tăng ga và lạng lách nhằm bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát đã phải truy đuổi hơn 2km để chốt chặn và yêu cầu tài xế dừng xe.

Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong thùng xe tải có 148 kiện hàng hóa, chứa tổng cộng 111.190 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đây là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu có số lượng lớn nhất được phát hiện trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.