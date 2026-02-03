7 cây vàng nằm trong lọc gió động cơ ô tô đi từ Lào vào Việt Nam

Ngày 3/2, thông tin từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, đơn vị chức năng đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng, tang vật liên quan đến vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Chiều 2/2, Phòng Nghiệp vụ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy chủ trì phối hợp với Hải quan Cửa khẩu kiểm tra ô tô biển kiểm soát 37C-378.38 do Hồ Văn Thủy (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hồ Văn Thủy cùng 2 miếng vàng cất giấu trong ô tô bị Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Hải Thượng).

Lực lượng chức năng phát hiện trong hộp đựng lọc gió của động cơ ô tô có giấu 2 miếng kim loại màu vàng nặng khoảng 263g.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hồ Văn Thủy khai số kim loại trên là vàng, tương đương 7 cây. Số vàng này được Thủy gom trong quá trình khai thác cát ở Lào, đúc thành miếng, giấu trong ô tô mang về Việt Nam.

Tang vật vụ án đang được cơ quan chức năng gửi giám định hàm lượng để xác định giá trị số vàng nói trên.