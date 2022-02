Nữ tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm chết

Ngày 10/2, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Chúc (26 tuổi, quê Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và bàn giao cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Cả hai là nhân viên quán karaoke A.K ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/2, tại nơi làm việc, chị Tâm và Chúc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Do hai người này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên những người làm chung nghĩ là chuyện bình thường và không ai can ngăn.

Khoảng 15 phút sau, Tâm kêu la thảm thiết và kêu gọi mọi người ra cầu cứu. Những người làm chung ở quán karaoke chạy ra thì thấy Tâm hai tay ôm ngực, máu chảy rất nhiều. Tâm được mọi người gọi taxi đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đối tượng Chúc bị giữ lại và đã giao cho công an.

Theo những người làm chung, Tâm và Chúc xảy ra mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm.