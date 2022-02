Vụ án "câm nín" 40 năm: Hành trình 31 năm con truy tìm hung thủ giết mẹ

Hành trình hơn 30 năm truy tìm hung thủ giết mẹ (Video: Trung Kiên - Xuân Duy).

Tuổi thơ bất hạnh

Anh Đỗ Thanh An kể lại câu chuyện đời mình (Ảnh: T.K)

Anh Đỗ Thanh An (48 tuổi, ngụ Bình Định) là con trai nạn nhân trong vụ án giết người "câm nín" suốt 40 năm mà Dân trí phản ánh. Với giọng đượm buồn, anh An kể lại cuộc đời đầy sóng gió và hành trình gian truân đi tìm hung thủ sát hại mẹ mình.

Mẹ anh là bà Phan Thị Khanh lấy chồng ở Bình Định, có 2 con trai (anh An là con thứ). Khi cậu bé An mới chào đời được vài tháng thì cha qua đời. Cuộc sống khó khăn nên bà Khanh để con lớn cho nhà nội nuôi dưỡng rồi bế An (lúc này 3 tuổi) vào xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) nương nhờ bên ngoại.

Ở cùng bà ngoại, mẹ anh An là lao động chính trong nhà, phụ bà nuôi người em trai còn nhỏ. Đến khi cậu lớn lấy vợ, mẹ anh chặt chiếc vòng tay bằng vàng đưa cậu 2 chỉ để làm đám cưới.

"Hồi đó, có lần nhà bị cháy rụi, mẹ tôi phải cào đống tro còn chưa nguội, đào chỗ chân giường lên tìm số vàng chôn bên dưới. Trong đó là một cái vòng tay đã cắt ra một đoạn cho cậu tôi, một ít nhẫn và dây chuyền. Từ sau lần cháy nhà, mẹ may một cái túi yếm cột trước bụng để cất gia tài của mình", anh An kể.

Biết con trai thiệt thòi, thiếu tình thương của cha nên bà Khanh dành hết mọi tình yêu thương cho anh An. Gia đình thiếu phụ đang sống êm ấm thì bỗng biến cố ập đến.

Anh An trở thành trẻ mồ côi kể từ buổi tối 31/7/1980, khi người mẹ yêu quý bị sát hại (Ảnh: T.K).

Buổi chiều định mệnh, ngày 31/7/1980, bà Khanh lên rẫy nhưng mãi vẫn không thấy về. Gần 7h tối, cậu bé 6 tuổi nhận được hung tin mẹ bị giết với hàng chục nhát dao, chiếc túi yếm đựng vàng của mẹ bị xé, toàn bộ tài sản bị lấy mất.

Thành trẻ mồ côi, cậu bé An phải ở cùng cậu, trông giữ hai đứa em con cậu và làm việc nhà. Cũng từ đây, tuổi thơ của đứa trẻ gắn liền với những lần đánh mắng triền miên suốt 3 năm.

Thương xót hoàn cảnh của An khi đó, một người hàng xóm đã lặn lội ra Bình Định tìm bà nội vào Bình Thuận đón An về.

Hành trình hơn 30 năm truy tìm hung thủ giết mẹ

Hành trình truy tìm hung thủ sát hại mẹ của anh An là hàng chục năm gian truân, cực khổ (Ảnh: T.K).

Chưa đầy 10 tuổi, An rời ngôi nhà của mẹ để về quê nội ở Bình Định. Do ông bà nội đã già nên An không được đến trường như các bạn.

Thỉnh thoảng cậu về ngôi nhà cũ của mẹ thăm bà ngoại. Mỗi lần về, An lại nghe những người hàng xóm nói lại nghi vấn về hung thủ thực sự giết mẹ mình.

Suy nghĩ, thôi thúc phải đi tìm chân tướng làm rõ sự việc nảy ra trong đầu anh An. Anh bắt đầu tìm đến những người hàng xóm từng làm đơn tố cáo với công an nghi can của vụ án và tự đi tìm những dấu vết của kẻ giết người. Anh thu thập, ghi chép vào sổ.

Đến năm 1990, anh An viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra. Người anh tố cáo là ông Trương Đình Chi (còn có tên Trương Đình Khôi). Tuy nhiên, thông tin ông Chi ở đâu thì anh tìm không ra. Bởi người này chỉ xuất hiện trước khi mẹ anh bị giết vài ngày và hai ngày sau khi vụ án xảy ra, ông ta cùng vợ con biến mất.

Để truy tìm hung thủ sát hại mẹ mình, anh An không dám lập gia đình vì sợ vướng bận. Anh đi làm thuê nhiều nơi từ TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu rồi xuống tận Sóc Trăng để dò la tin tức.

Trong suốt hành trình đi tìm hung thủ sát hại mẹ, anh gặp muôn vàn khó khăn nhưng người đàn ông này quyết không nản chí, hễ nơi nào có người tên Trương Đình Khôi hay có ngoại hình giống liền tìm đến.

Đơn thư của anh An được gửi đến nhiều cơ quan tố tụng từ trung ương đến địa phương. Tất cả nơi nào mà anh nghĩ có thể giúp thúc đẩy cơ quan điều tra trả lời về cái chết của mẹ mình, anh đều gửi.

Sau hơn 30 năm miệt mài dò tìm tung tích hung thủ sát hại mẹ mình, cũng như gõ cửa cơ quan chức năng, năm 2021, Công an tỉnh Bình Thuận đã phục hồi điều tra vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy, Trương Đình Khôi là kẻ giết, cướp tài sản của bà Khanh. Tuy nhiên, do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên hung thủ thoát tội.

Hơn 30 kiên trì, anh An đã truy tìm được kẻ thủ ác sát hại mẹ mình 42 năm trước là Trương Đình Chi (tức Mười Chi), còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi (Ảnh: T.K).

Ngay khi nhận được thông tin này, anh An không đồng tình về việc đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hiệu.

Theo anh An, mấy chục năm anh đã gửi đơn tố giác và cung cấp địa chỉ của hung thủ cho Công an tỉnh Bình Thuận nhưng phải đến ngày 11/5/2020, anh mới được cơ quan này mời lên làm việc. Sau lần này, anh tiếp tục cung cấp địa chỉ nơi ở mới của hung thủ.

Anh An cho rằng: "Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã không làm hết trách nhiệm dẫn đến hung thủ thực sự sát hại mẹ tôi, cướp tài sản, sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 41 năm. Cơ quan tố tụng nên hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, khôi phục quyết định khởi tố vụ án và truy tố hung thủ thực sự trước pháp luật".