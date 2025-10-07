Nữ tài xế lái xe tải chở đoàn múa lân ngồi trên thùng, nóc xe

Ngày 7/10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai), đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ tài xế N.T.M. (SN 1977, trú tại xã Phù Mỹ Bắc) số tiền 10 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lý do là bà M. đã điều khiển ô tô chở người trên thùng xe và nóc xe trái quy định.

Hình ảnh tài xế M. điều khiển xe chở theo nhiều người ngồi trên thùng và nóc xe bị người dân quay clip gửi đến lực lượng chức năng (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/10, tài xế M. đã điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 77H-001.xx chở theo một đoàn múa lân, với nhiều người ngồi trên thùng xe và nóc xe, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Dương.

Hình ảnh vi phạm này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và chuyển đến lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, đã khẩn trương xác minh, kiểm tra chủ phương tiện và tài xế.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế M. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết đã lái xe chở đoàn lân trong xóm đi múa dịp Trung thu. Chị M. cũng cam kết không tái phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hành vi chở người trên thùng hoặc nóc xe tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn thương tâm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.