Bắt cóc online đòi 600 triệu đồng, còn dọa xử lý cả công an

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an phường Xuân Lập (tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp với Công an phường Thuận Giao (TPHCM) ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc online nữ sinh viên đòi 600 triệu đồng tiền chuộc.

Trước đó, chiều 17/9, Công an phường Xuân Lập nhận yêu cầu phối hợp khẩn từ đơn vị tại TPHCM về việc xác minh tung tích nữ sinh viên nghi bị bắt cóc online, đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Công an giải cứu kịp thời nữ sinh viên bị bắt cóc online (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường Xuân Lập xác định nạn nhân là chị L.H.O. (ngụ tỉnh Đồng Tháp), sinh viên một trường đại học tại TPHCM. Tại thời điểm phát hiện, chị O. trong tình trạng hoảng loạn, không hợp tác với lực lượng chức năng do bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cấm liên lạc với gia đình.

Sau khi được tuyên truyền, chị O. mới nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo mạo danh công an. Đối tượng lừa đảo xưng là “Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy” gọi điện, cáo buộc chị liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy, buộc phải đến Đồng Nai và nói với gia đình rằng bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 600 triệu đồng chuộc người.

Đáng chú ý, sau khi chị O. được giải cứu, đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện đe dọa, thậm chí mạo danh sĩ quan cấp tá dọa “xử lý” lực lượng công an vì “làm hỏng nhiệm vụ”.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Thuận Giao tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.