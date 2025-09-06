Giải cứu cô gái ở Hà Nội bị bắt cóc online vào Tây Ninh

Ngày 6/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa giải cứu chị H.P.T. (18 tuổi, trú tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ). Thời điểm được lực lượng chức năng tiếp cận, cô gái này đang bị nhóm lừa đảo khống chế tinh thần, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc.

Cụ thể, vào ngày 5/9, Công an tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin về việc chị H.P.T. đi khỏi nhà, mất liên lạc và có dấu hiệu bị lừa đảo. Sau khi phối hợp xác minh, Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài phát hiện chị T. đang ở một nhà trọ trên địa bàn và nhanh chóng giải cứu, đưa về trụ sở.

Chị T. (áo đen) được công an bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân cho biết, chiều 3/9, chị nhận cuộc gọi từ người lạ xưng là nhân viên giao hàng. Sau đó, một nhóm người giả danh công an gọi đến, cáo buộc chị liên quan đường dây ma túy, rửa tiền.

Nhóm này yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng Zoom, bật camera, chia sẻ màn hình, đồng thời đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam. Trong cuộc gọi giả mạo, một người đàn ông mặc trang phục công an yêu cầu chị T. vào TPHCM để làm việc.

Lo sợ, thiếu nữ mua vé máy bay từ Hà Nội vào sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được người lạ đón, chở thẳng đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và đưa vào nhà nghỉ. Trong thời gian này, gia đình liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi đe dọa, yêu cầu chuyển 1 tỷ đồng để "chuộc con".

Sau khi được giải cứu, T. đã trở về nhà an toàn. Gia đình gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Tây Ninh vì kịp thời ngăn chặn vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm nhóm người liên quan vụ "bắt cóc online" nói trên.