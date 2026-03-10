Cháu lừa dì ruột gần 3,6 tỷ đồng bằng chiêu giả danh công an

Chiều 10/3, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Lê Quốc Thiện (SN 2002, ngụ xã Thanh Hưng) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiện đã dùng thủ đoạn giả danh công an, lừa đảo dì ruột của mình số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Thiện là cháu ruột của chị N.T.H.X. (SN 1997, cùng ngụ xã Thanh Hưng). Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Thiện nói dối dì ruột rằng mình đang công tác trong ngành công an để mượn tiền.

Bị cáo Lê Quốc Thiện tại toà (Ảnh: CTV).

Không dừng lại ở đó, Thiện còn thuê 3 tài khoản Zalo trên mạng xã hội, giả danh 2 cán bộ công an và một phó giám đốc công an tỉnh để kết bạn với dì ruột. Sau khi kết bạn thành công, Thiện thông báo với chị X. rằng công an tỉnh đang thanh lý 4 ô tô các loại và chị X. đã đồng ý mua.

Với thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024, Thiện lừa dì ruột chuyển tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2024, chị X. phát hiện hành vi lừa đảo của Thiện và đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Thiện thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Căn cứ vào hành vi, tính chất và mức độ phạm tội, HĐXX tuyên mức án 17 năm tù và buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.