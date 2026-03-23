Vẽ viễn cảnh lãi nhanh, môi giới cuỗm tiền tỷ của khách để chơi tiền ảo

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cao Đắc Thức (37 tuổi, ở Phú Thọ) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, tháng 6/2020, Cao Đắc Thức làm môi giới bất động sản tự do tại khu đô thị V. (Hà Nội).

Do cần tiền đầu tư sàn tiền ảo và chi tiêu cá nhân, Thức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối về các căn biệt thự cần bán để mời chào khách, dụ họ đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Tin tưởng thông tin Thức đưa ra, các bị hại đã chuyển số tiền lớn cho Thức. Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện việc môi giới mua bán biệt thự hoặc làm thủ tục đóng thuế đất mà chiếm đoạt.

Cụ thể, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Thức đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của các nhà đầu tư rồi dùng tiền chi tiêu cá nhân, chơi tiền ảo bị thua hết và bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Thức đã trả cho 2 bị hại gần 240 triệu đồng. Một trong những người bị hại là chị L.K.P..

Theo đó, vào tháng 9/2020, chị P. có nhu cầu đầu tư dưới hình thức mua bán nhà ở khu đô thị V. để kiếm lợi nhuận và đã nhờ Thức tìm mua hộ một căn biệt thự.

Khi đó, dù không biết chủ sở hữu căn biệt thự thuộc dự án khu đô thị V. là của ai, có bán hay không, Thức vẫn nói dối chị P. là chủ căn biệt thự đang rao bán, nếu chị này xuống tiền đầu tư sẽ bán nhanh và có lãi.

Tin tưởng Thức, chị P. đã chuyển cho bị cáo 700 triệu đồng tiền đặt cọc để mua căn biệt thự dù chưa đi xem thực tế.

Bị cáo Thức tại tòa (Ảnh: Tuyết Nhung).

Sau khoảng 2 tuần không thấy Thức thực hiện việc môi giới như thỏa thuận, chị P. tìm gặp mới biết bị cáo đã dùng số tiền mình đặt cọc để chơi tiền ảo và bị thua hết.

Một bị hại khác là anh Nguyễn Ngọc T..

Vào tháng 5/2021, qua mạng xã hội, anh T. biết Thức làm môi giới bất động sản tại khu đô thị V. nên đã liên hệ, đặt vấn đề mua một căn biệt thự tại đây.

Thức đồng ý và đưa anh T. đi xem một số căn biệt thự đang rao bán tại khu đô thị. Sau khi xem, anh T. quyết định sẽ mua và đồng ý đặt cọc 1 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo dẫn đến một người đàn ông, nói dối là con trai của bà chủ căn biệt thự đơn lập.

Sau khi chuyển tiền đặt cọc, anh T. liên lạc với bà chủ căn biệt thự mới biết mình bị lừa.

Khi anh T. yêu cầu bị cáo trả lại tiền, Thức nói đã dùng toàn bộ số tiền trên chơi tiền ảo và đã bị thua lỗ hết.