Khởi tố người đàn ông lừa chạy dự án, chạy án

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Cường (45 tuổi, trú phường Quang Hanh, Quảng Ninh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Việt Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/3, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của anh H.V.T. (trú thành phố Hải Phòng) về việc bị Cường lừa đảo chiếm đoạt 260 triệu đồng. Quá trình xác minh, công an xác định Cường còn chiếm đoạt thêm 300 triệu đồng của chị N.T.D. (trú xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Tài liệu điều tra cho thấy, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Cường đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “chạy dự án”, “lo lót” giúp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Thắng trúng thầu các hạng mục xử lý rác thải, thu mua phế liệu tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Quảng Ninh.

Tin tưởng, ngày 13/1/2025, anh H.V.T. đã chuyển cho Cường 260 triệu đồng.

Sau đó, Cường tiếp tục nói có thể “chạy án”, giúp được hưởng án treo. Từ ngày 17/1 đến 6/5/2025, chị N.T.D. nhiều lần chuyển cho người này tổng cộng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Cường không thực hiện các nội dung đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền để chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vi phạm tội và khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không giao tiền cho các đối tượng tự xưng có khả năng can thiệp, tác động vào hoạt động của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo để được xử lý theo quy định.