Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền hỗ trợ thiên tai của người dân

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1984), trú tại thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, ngày 28/9/2025, trên địa bàn thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau khi thiên tai xảy ra đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, từ thiện, hỗ trợ người dân.

Mặc dù không được phân công nhiệm vụ và không thuộc chức trách được giao, nhưng Nguyễn Văn Lợi (thời điểm đó đang là công chức, Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND xã Hải Anh), đã tham gia, cung cấp thông tin, hoàn cảnh gia đình của các hộ dân bị thiệt hại cho Quỹ Thiện Tâm.

Bằng các thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật, Nguyễn Văn Lợi đã chiếm đoạt tiền từ thiện của nhiều hộ dân trên địa bàn với số tiền 60 triệu đồng.