Nữ phụ hồ ngã tử vong, chủ thầu bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua xảy ra các vụ tai nạn lao động trong thi công nhà ở gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan, coi nhẹ quy định về an toàn trong lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (48 tuổi, trú thôn Can Bi 1, xã Xuân Lãng, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

Ông Bình được một gia đình ở địa phương thuê xây dựng nhà cao hai tầng, một tum. Khi đổ mái tầng ba, bà N.T.S. (làm phụ hồ) đứng trên mái để đón vật liệu, không may rơi xuống đất chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Công an nhận định hậu quả đau lòng này xuất phát từ việc thiếu tuân thủ quy định về an toàn lao động trong quá trình thi công, xây dựng nhà.

Việc không trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, không có biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao hoặc không có người giám sát kỹ thuật đều tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công an khuyến cáo người dân khi thuê thợ hoặc đội thi công nhà ở phải ký hợp đồng rõ ràng, yêu cầu tuân thủ quy định về an toàn lao động (Ảnh minh họa: Phú Nguyên Hải).

Theo quy định pháp luật, người thuê thi công, chủ thầu và người lao động đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tai nạn do vi phạm quy định về an toàn lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân khi thuê thợ hoặc đội thi công nhà ở phải ký hợp đồng rõ ràng, yêu cầu tuân thủ quy định về an toàn lao động và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ (mũ, dây an toàn, giàn giáo chắc chắn, lưới che chắn khu vực thi công).

“Không để người không có chuyên môn tham gia các công việc nguy hiểm như thi công trên cao, vận hành máy móc, thiết bị nâng. Thường xuyên nhắc nhở, giám sát, kiểm tra điều kiện an toàn tại công trình. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và người khác, góp phần hạn chế tai nạn lao động, giữ gìn an toàn tính mạng và trật tự xã hội”, công an khuyến cáo người dân.