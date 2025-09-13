Nữ phó chánh án bị khởi tố vì nhận hối lộ

Ngày 13/9, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Huế cho biết Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Tòa dân sự, Tòa án nhân dân thành phố, về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Vân nhận hối lộ của bị cáo trong vụ án do bà làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử.

Tòa án nhân dân thành phố Huế, nơi bà Vân công tác trước khi bị khởi tố (Ảnh: Cao Tiến).

Theo thông tin ban đầu, tháng 10/2024, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá qua mạng.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, gồm Nguyễn Lê Đức (32 tuổi), Võ Huyền Linh Phương (30 tuổi), Le Vui Thi (49 tuổi, quốc tịch Australia), Lê Văn Cu (47 tuổi), Lê Thị Kim Hiền (39 tuổi), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (29 tuổi) và Huỳnh Tạo, cùng trú tại thành phố Huế.

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa xét xử đối với 7 bị cáo trên về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng, Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù, Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng, cùng về tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Lê Văn Cu, Le Vui Thi, Huỳnh Tạo bị xử phạt 20-100 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, bà Vân đã nhận hối lộ của ít nhất một bị cáo để tuyên án có lợi.