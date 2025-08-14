Cựu giáo viên lừa đảo hơn 24 tỷ đồng bị đề nghị 21-23 năm tù

Chiêu trò lừa đảo của cựu giáo viên mầm non

Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên tiếp tục xét xử Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, cựu cán bộ công an cấp huyện cũ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ cũ bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Trong hai ngày xét xử 12 và 13/8, HĐXX dành phần lớn thời gian xét hỏi để làm rõ hành vi lừa đảo của Thủy và Lập. Thủy thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố.

Lập khai chỉ đứng tên hộ các thửa đất Thủy dùng lừa đảo và nhận hộ tiền, sau đó chuyển lại theo hướng dẫn của Thủy.

Tại tòa, ông Hải và bà Tiệp khẳng định bị truy tố oan, cho rằng không biết Thủy lừa đảo vợ chồng bị hại Nguyễn Thị Huệ và Phạm Văn Nam. Họ nói số 1,4 tỷ đồng nhận từ Lập là tiền mua mảnh đất khác, không liên quan vụ án.

Quang cảnh phiên toà (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cáo trạng thể hiện, Thủy từng mua một thửa đất của ông Hải, bà Tiệp nhưng còn nợ khoảng 4 tỷ đồng. Lợi dụng hợp đồng cũ, Thủy bán lại cho bà Huệ, nhận 1 tỷ đồng và dựng lý do cần tiền giải chấp để hoàn tất giao dịch.

Lập cùng Thủy ký hợp đồng đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tiền. Khi bị thúc giục, cả hai tiếp tục dựng kịch bản đã mua 4 thửa đất khác của ông Hải, bà Tiệp, còn thiếu 3 tỷ đồng để sang tên, thuyết phục bà Huệ đưa khoảng 1,7 tỷ đồng.

Bà Tiệp khai, chiều 28/11/2022 - trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng - Lập thông báo sẽ chuyển 1,4 tỷ đồng để trả nợ. Bà khẳng định chỉ biết số tiền này là Thủy và Lập vay ngân hàng, không hề biết của bà Huệ. Khi ký hợp đồng, bà không quen biết vợ chồng Huệ - Nam vì Thủy không giới thiệu.

Bị hại Huệ được luật sư hỏi lý do nghi ngờ bị lừa từ sớm nhưng không đến gặp trực tiếp ông Hải, bà Tiệp để xác minh. Huệ nói mỗi lần nghi ngờ đều được Lập và người thân trấn an. Đến khi mất hết tiền Huệ mới nhờ luật sư trợ giúp.

Khi luật sư hỏi “Nếu chị còn không biết thì ông bà Hải, Tiệp sao biết được?”, Huệ im lặng.

Luật sư cũng đặt câu hỏi vì sao ngày 30/12/2022, khi giao dịch đã dừng, Thủy vẫn đến nhà bà Tiệp nói chuyện và ghi âm. Thủy trả lời do bà Huệ giục đòi lại 1,4 tỷ đồng nên quay lại xin tiền.

Sau khi biết Thủy phạm tội, ông Hải, bà Tiệp đã giao nộp lại khoản này cho cơ quan điều tra.

Đề nghị mức án với các bị cáo

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS đã trình bày bản luận tội.

Theo bản luận tội, từ năm 2015 đến 2024, để trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì các khoản vay, Thủy nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu hoặc đồng sở hữu nhiều thửa đất ở Hưng Yên. Bị cáo ký các hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, đặt cọc nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Tổng cộng, Thủy chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Trong đó, Lập được xác định giúp sức khi Thủy lừa của bà Huệ và ông Nam 1 tỷ đồng từ thửa đất 1160 và hơn 3,8 tỷ đồng từ thửa 150, 151.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của Thủy đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần, có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho các bị hại, làm mất lòng tin trong giao dịch dân sự.

Việc bị cáo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, không khắc phục hậu quả, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Với vai trò chính, Thủy bị đề nghị mức án tù từ 18-20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do năm 2016, bị cáo từng bị toà án tuyên phạt 3 năm tù cùng tội danh này nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trong quá trình thử thách, bị cáo Thủy lại tái phạm nên phải chịu phạt thêm 3 năm tù của vụ án này. Tổng hình phạt bị cáo Thủy bị đề nghị là từ 21-23 năm tù hoặc chung thân.

Lập bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm. Vợ chồng ông Hải, bà Tiệp bị đề nghị từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

Luật sư bào chữa cho ông Hải, bà Tiệp cho rằng thân chủ không biết, không tham gia, không giúp sức cho hành vi lừa đảo. Việc nhận 1,4 tỷ đồng là do giao dịch đất đai khác với Thủy, không liên quan các bị hại trong vụ án.

Ông Hải, bà Tiệp nhiều lần trình bày không biết mối quan hệ giữa Thủy, Lập với bà Huệ. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/11/2022, họ không biết bà Huệ là người đưa tiền, vì giao dịch được Thủy và Lập thực hiện, hai người này nói là vay ngân hàng để trả nợ.

Trong đơn kêu oan, họ khẳng định không được hưởng lợi từ số tiền lừa đảo và đã tự nguyện giao nộp 1,4 tỷ đồng cho cơ quan điều tra ngay sau khi biết sự việc.

Ngày 14/8, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận, HĐXX sẽ tuyên án sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và lời khai của các bên.