Ông Lê Minh Trí: Tập trung xử lý tội phạm lừa đảo qua mạng, hàng giả

Ngày 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 1 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri 10 phường: Trấn Biên, Biên Hòa, Tam Hiệp, Hố Nai, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Tân Triều và Trảng Dài.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu nội dung chương trình hành động tại hội nghị (Ảnh: Phước Tuần).

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; bà Trần Thị Phương Anh, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai; bà Trương Vũ Yến Nhi, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Chi đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, trong hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và XV, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện chức năng giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước Quốc hội và cử tri trên cương vị Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, kế thừa kinh nghiệm từ hai khóa trước và với cương vị hiện nay là Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Lê Minh Trí cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, nhất là hành vi lừa đảo qua mạng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và vi phạm an toàn thực phẩm.

Ông cũng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, bảo vệ người dân và những người làm ăn chân chính; đồng thời kiên quyết xử lý tiêu cực, tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ cương và củng cố niềm tin của nhân dân.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Đối với tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cam kết sẽ chú ý lắng nghe, nắm bắt tình hình địa phương; đồng thời trao đổi với lãnh đạo tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ông quan tâm đến các chương trình quản lý, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và những vấn đề người dân bức xúc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 truyền đạt đầy đủ ý kiến của người dân đến Quốc hội, nhất là các vấn đề về dân sinh, kinh tế và giáo dục của địa phương.

Cử tri Đặng Trung Kiên (phường Trấn Biên, Đồng Nai) kỳ vọng các đại biểu trúng cử tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, thực sự là tiếng nói đại diện của cử tri, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tại nghị trường, góp phần đưa ra những quyết sách thúc đẩy sự phát triển của đất nước và tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, cử tri Phạm Thị Thúy Hường (phường Hố Nai, Đồng Nai) mong các đại biểu quan tâm hơn đến các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trước những thách thức như già hóa dân số, thiên tai, biến đổi khí hậu. Đồng thời, cần đề xuất các giải pháp, chiến lược mới trong phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ nhằm đào tạo thế hệ công dân Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ và sức khỏe để hội nhập, kiến tạo tương lai.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Thay mặt các ứng cử viên, phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri; đồng thời ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Ông Vũ Hồng Văn cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Các ứng cử viên cũng sẽ tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.