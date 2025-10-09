Nữ nhân viên ngân hàng bị bắt sau 30 năm trốn truy nã

Ngày 9/10, Công an Hà Tĩnh thông tin về việc cơ quan này đã bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964, tên thường gọi Nguyễn Thị Thủy, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) từ TPHCM về địa phương để phục hồi điều tra tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Theo hồ sơ vụ án, Thủy từng là nhân viên ngân hàng. Từ tháng 2 đến tháng 8/1995, Thủy nhiều lần lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có tài sản cầm cố. Bà ta còn lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước và một số cá nhân hơn 382 triệu đồng.

Nguyễn Thị Bích Thủy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) sau đó ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Nguyễn Thị Bích Thủy tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Trong 30 năm lẩn trốn, Thủy di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích. Ban đầu, Thủy đến Khánh Hòa làm nghề chế biến hải sản đông lạnh cho một cơ sở tư nhân.

Năm 1997, Thủy tiếp tục di chuyển đến tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang) làm thuê, sinh sống và có một con gái.

Đến năm 2004, Thủy cùng con chuyển đến ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TPHCM) và đổi tên thành Ngọc nhằm tránh bị phát hiện.