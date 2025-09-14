Bắt đối tượng trốn truy nã trên tàu cá ở Côn Đảo

Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã khi người này đang lẩn trốn trên tàu cá đánh bắt xa bờ tại vùng biển phía Nam.

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị rà soát thông tin đối tượng Ngô Văn Thả (SN 1988, trú tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ) bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã từ ngày 6/6 về tội Cố ý gây thương tích.

Ngô Văn Thả bị bộ đội biên phòng bắt giữ (Ảnh: Quang Anh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Thả đang lẩn trốn, làm việc trên tàu cá BV 7994 TS (số đăng ký thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Đồn Biên phòng Côn Đảo đã liên lạc với chủ tàu cá và yêu cầu điều khiển tàu vào đặc khu Côn Đảo.

Lúc 18h ngày 12/9, tại vịnh Bến Đầm thuộc đặc khu Côn Đảo, bộ đội biên phòng đã tiếp cận tàu cá nói trên và khống chế, bắt giữ Thả.

Đến 13h ngày 13/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Cà Mau.