Nữ kế toán trưởng "thụt két" hơn 200 triệu đồng của công ty để tiêu xài

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Nghĩa (SN 1984, kế toán Công ty Lâm nghiệp Kông H’de, tỉnh Gia Lai) 4 năm 6 tháng về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Nghĩa là kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kông H’de, được giao nhiệm vụ quản lý thu chi, kiểm soát tài chính.

Bị cáo Lê Thị Thanh Nghĩa tại phiên tòa (Ảnh: Chí Anh).

Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên vào các ngày 21/4/2020 và 7/7/2020, Nghĩa đã viết 2 ủy nhiệm chi để chuyển hơn 200 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của Công ty Lâm nghiệp Kông H’de đến tài khoản ngân hàng của Nghĩa.

Liên quan đến vụ án, ông N.T.K., Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Kông H’de đã không kiểm tra, đối chiếu dẫn đến việc để kế toán chiếm đoạt tiền.

Sau khi biết hành vi phạm tội của Nghĩa, ông K. đã không tố giác mà chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ tiền mặt hơn 228 triệu đồng để nộp tiền bảo hiểm xã hội cho công ty.

Hành vi của ông K. có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Che giấu tội phạm. Tuy nhiên, ông K. đã tử vong do bệnh nặng nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.