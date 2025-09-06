Sa thải kế toán vì mua sắm online trong giờ làm, công ty phải bồi thường

Nữ kế toán người Ba Lan Anna Lanuszka (34 tuổi) đã bị công ty MK Accountancy (Anh) sa thải, sau khi phần mềm giám sát hiệu suất lao động được cài đặt trên máy tính của cô cho thấy, Anna dành ra gần 90 phút trong vòng 2 ngày để mua sắm online.

Giám đốc điều hành công ty MK Accountancy - bà Agnieszka Krauze - đã thu thập bằng chứng cho thấy, Anna đã vào một số trang thương mại điện tử trong khung giờ làm của 2 ngày làm việc ngẫu nhiên được công ty đem ra phân tích.

Vụ kiện của nữ kế toán Anna Lanuszka thu hút sự chú ý của công chúng Anh (Ảnh minh họa: IS).

Anna vốn làm việc từ xa tại Ba Lan cho công ty MK Accountancy, một công ty có trụ sở đặt tại Anh. Anna đã làm việc cho công ty này được 5 năm trước khi bất ngờ nhận tin sa thải.

Theo thông tin mà nhà tuyển dụng đưa ra, họ đã phân tích cách Anna sử dụng thời gian làm việc trong 2 ngày ngẫu nhiên. Từ đó, họ nhận thấy cô sử dụng gần 45 phút mỗi ngày cho việc mua sắm online cũng như các vấn đề cá nhân khác.

Thư thông báo về quyết định sa thải có đoạn: "Chúng tôi đã tiến hành điều tra phân tích kỹ lưỡng vấn đề này. Sau khi cân nhắc tới mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng như khả năng gây ảnh hưởng tới uy tín và năng suất lao động chung của công ty, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định sa thải".

Cô Anna quyết định đưa sự việc ra tòa án tại Anh vì cho rằng mình đã bị đối xử bất công. Vụ kiện vừa đi tới kết quả sau cùng, tòa án kết luận việc cô Anna sử dụng gần một tiếng rưỡi cho việc cá nhân trong khung giờ làm của 2 ngày làm việc là không nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu công ty MK Accountancy bồi thường cho cô Anna 14.120 bảng (tương đương hơn 500 triệu đồng) vì quyết định sa thải không công bằng, không có lý do chính đáng.

Trước tòa, cô Anna cũng khẳng định rằng bản thân có quyền sử dụng thời gian theo cách riêng ở những thời điểm không được phân công nhiệm vụ trong công việc.

Cô Anna tin rằng nếu phân tích cách sử dụng thời gian, ngay cả các sếp của cô cũng có những thời điểm sử dụng thời gian trong khung giờ làm cho mục đích cá nhân.

Tòa án tại Anh cũng kết luận rằng nhật ký công việc mà giám đốc điều hành Agnieszka đưa ra để làm bằng chứng cho việc công ty đã cảnh báo cô Anna về vấn đề hiệu suất công việc là không trung thực. Qua phân tích dấu hiệu chữ viết tay, tòa kết luận những nội dung này đã được bà Agnieszka viết ra sau khi biết cô Anna đã kiện công ty ra tòa.

Thẩm phán Michael Magee kết luận: "Lý do khiến bà Agnieszka Krauze sa thải cô Anna Lanuszka là không rõ ràng và thiếu thuyết phục. Không có bằng chứng nào cho thấy những vấn đề đáng lo ngại xung quanh hiệu suất công việc của cô Anna, trước đó cũng chưa có cảnh báo nào được gửi tới cô Anna về vấn đề này”.

Về quyết định yêu cầu công ty bồi thường cho cô Anna, thẩm phán Magee khẳng định: “Công ty MK Accountancy vốn chưa đưa ra được quy định rõ ràng về việc sử dụng máy tính trong khung giờ làm việc. Bên cạnh đó, lượng thời gian cô Anna dùng cho việc cá nhân cũng không ở mức độ thái quá. Vì vậy, quyết định sa thải là không thỏa đáng, gây bức xúc và thiệt hại cho người lao động”.