Nữ kế toán ở TPHCM tham ô tiền tỷ

Ngày 11/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (37 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Diễm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Ngày 19/10/2023, Công ty TNHH Trusking Network (địa chỉ tại quận 7 cũ) ký hợp đồng tuyển dụng Lê Thị Ái Diễm vào làm việc theo chế độ thử việc với vị trí kế toán trưởng. Sau thời gian thử việc, nữ bị cáo được bổ nhiệm chính thức giữ chức vụ này.

Theo phân công, Diễm có nhiệm vụ lập báo cáo thu, chi tài chính, theo dõi dòng tiền và toàn quyền quản lý tài khoản thanh toán của công ty, dùng để nhận tiền từ khách hàng và thanh toán cho các đối tác kinh doanh.

Từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, công ty phát hiện nhiều bất thường trong hoạt động thanh toán. Cụ thể, nhiều đối tác phản ánh chưa nhận được tiền thanh toán đúng hạn, trong khi công ty đã thu đủ tiền từ khách hàng.

Trước sự việc trên, công ty tiến hành kiểm tra nội bộ và làm việc trực tiếp với Lê Thị Ái Diễm. Qua đó, Diễm thừa nhận đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của công ty.

Tại tòa, bị cáo Diễm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo trình bày hoàn cảnh đang nuôi 3 con nhỏ và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.