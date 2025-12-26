Tổng giám đốc tham ô gần 2,4 tỷ đồng lĩnh án 15 năm tù ở Tây Ninh

Ngày 26/12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo An Jae Hyung (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH J.M Vina có trụ sở tại xã Bến Lức, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

An Jae Hyung tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: K.Đ.).

Từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2019, An Jae Hyung được giao giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH J.M Vina, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ngày 6/6/2019, An Jae Hyung chỉ đạo kế toán rút gần 2,4 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của công ty. Sau đó, bị cáo chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, việc rút và sử dụng số tiền nêu trên không có nghị quyết, quyết định hợp pháp, không được hạch toán kế toán và không có chứng từ chứng minh là chi phí hoạt động của công ty.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời làm suy giảm niềm tin trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, không am hiểu pháp luật Việt Nam nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt An Jae Hyung 15 năm tù về tội Tham ô tài sản.