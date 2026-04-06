Xử phạt 6 thiếu niên chưa đủ tuổi lái xe máy đi săn mây ở Tây Ninh

Ngày 6/4, Công an xã Dương Minh Châu cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử lý 6 thiếu niên lái xe máy đi “săn mây”, vi phạm luật giao thông.

Trước đó, sáng 5/4, tổ tuần tra phát hiện nhóm thiếu niên đi trên 6 xe máy nên dừng kiểm tra. Các trường hợp này vi phạm nhiều lỗi như: chưa đủ tuổi lái xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…

Nhóm thiếu niên bị Công an xã Dương Minh Châu kiểm tra (Ảnh: M.H.).

Theo công an, ngoài các lỗi trên, phụ huynh cũng vi phạm khi giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt với hành vi này có thể lên đến 10 triệu đồng mỗi trường hợp.

Công an địa phương cho biết, việc tụ tập, lái xe khi chưa đủ điều kiện, chạy xe biểu diễn của thanh thiếu niên tiềm ẩn nhiều hệ lụy: gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, nguy cơ tai nạn giao thông, thậm chí phát sinh hành vi cố ý gây thương tích.

Hậu quả không chỉ là tiền phạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã Dương Minh Châu khuyến cáo các gia đình không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.