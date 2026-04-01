Nữ bác sĩ bị truy nã đặc biệt, lẩn trốn suốt 16 năm

Ngày 1/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân (SN 1970, trú tại phường Buôn Ma Thuột) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước khi bỏ trốn, Trân là một bác sĩ.

Quyết định truy nã đặc biệt bị can Trần Thị Vĩnh Trân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trần Thị Vĩnh Trân đã sử dụng danh nghĩa Phòng khám Đông y Tuệ Tĩnh và Nhà thuốc Tuệ Tĩnh để ký kết hợp đồng mua bán thuốc với Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk và Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại Đắk Lắk. Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 3/8/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Thị Vĩnh Trân.

Trong quyết định truy nã, bị can Trân đã bỏ trốn vào ngày15/2/2010 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cơ quan công an đề nghị bị can Trần Thị Vĩnh Trân sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu tiếp tục lẩn trốn, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh và xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cảnh báo mọi hành vi chứa chấp, che giấu hoặc giúp sức cho người đang bị truy nã đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, mọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Trần Thị Vĩnh Trân, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an.