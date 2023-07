Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt sau 12 năm lẩn trốn

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an vương quốc Lào bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Thắng là đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng trốn truy nã suốt 12 năm, vừa bị bắt giữ tại Lào (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2011, Thắng và vợ là Phan Thị Tùng lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều người, chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rồi bỏ trốn.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, vợ chồng Thắng đã tìm cách trốn sang Thái Lan sinh sống. Cả hai bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt.

Ngày 9/7, khi Thắng từ Thái Lan sang Lào thì bị lực lượng Công tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an vương quốc Lào bắt giữ.

Ngay sau đó, Thắng được di lý về Đắk Lắk để tiếp tục xử lý theo quy định. Cơ quan công an tiếp tục truy bắt đối tượng Phan Thị Tùng.