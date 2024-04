Hai nữ cán bộ công an ở Hải Phòng bị tước danh hiệu công an vì dùng ma túy

Ngày 8/4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ Công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (38 tuổi), Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi), cùng ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng và Vũ Hoàng Cường (42 tuổi, ở quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Tang vật bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, hồi 23h30 đêm 4/4, Phòng PC04 Công an Hải Phòng đã bắt quả tang 12 đối tượng (7 nam, 5 nữ) đang sử dụng ma túy tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13gam ketamin và một số tang vật có liên quan.

Trong số những đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là B.T.N.B., cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Công an TP Hải Phòng, và V.A. (nữ cán bộ Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).