Điều tra vụ án con sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TPHCM

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Long Hương (TPHCM) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo Công an phường Long Hương, vụ án mạng xảy ra trong căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51, thuộc phường Long Hương.

Đường vào hiện trường vụ án mạng (Ảnh: CTV).

Qua xác minh ban đầu, nghi phạm gây án là Vũ Văn Hà (34 tuổi). Hà là người nghiện ma túy, đã cai nghiện xong, về nhà.

Sáng 22/9, Hà dùng dao chém mẹ ruột là bà N.T.N. (62 tuổi) tử vong tại chỗ. Chị gái của Hà là bà V.T.N. (37 tuổi) cũng bị nghi phạm chém gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Hà vứt bỏ con dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo của người dân, Công an phường Long Hương phối hợp các tổ nghiệp vụ Công an TPHCM đã đến hiện trường, bắt giữ Vũ Văn Hà.

Theo cơ quan chức năng, lúc vụ án mạng xảy ra, bố của Hà là ông V.V.T. (65 tuổi) đang đi làm.