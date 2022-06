"Nổ" là cán bộ Sở TN-MT, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Ngày 14/6, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Hải (39 tuổi, trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tạm giữ Lê Kiên Trung (43 tuổi, trú tại phường Lê Lợi) và Trần Diễn Thương (46 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng), cùng thuộc thành phố Vinh, để làm rõ hành vi liên quan.

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo cơ quan chức năng, Hải không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2021 đến nay, lợi dụng thị trường bất động sản sôi động, Hải cùng đồng bọn giới thiệu bản thân làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), có nhiều mối quan hệ.

Nhóm người này hứa có thể đấu giá thành công các lô đất quy hoạch; hợp thức hóa được việc nhập, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người có nhu cầu.

3 đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Khi người dân tin tưởng, Hải cùng đồng bọn nhận tiền và giấy tờ liên quan rồi làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đưa cho bị hại.

Để tránh bị công an phát hiện, Hải chỉ đạo Trung vào sinh sống ở các tỉnh phía Nam, còn Thương sống tại Đà Nẵng và chỉ trở về Nghệ An khi cần.

Khoảng giữa tháng 6, từ tin trình báo, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ khẩn cấp Hải cùng đồng bọn. Khám xét nhà các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng thu một ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian hơn một năm qua, Hải cùng đồng bọn đã lừa 25 người, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.