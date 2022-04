Bắt nữ quái lập ngân hàng "dỏm", lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM (PC03) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phùng Thị Nghệ bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh: A.X).

Theo cơ quan điều tra, Công an TPHCM đang điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7) cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng (theo quyết định khởi tố vụ án ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 210/1/2022).

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, bước đầu xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo đó, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị phê chuẩn.

Ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tổ chức thi hành quyết định và lệnh nêu trên.

Bà Trương Bạch Tuyết tố cáo nhiều lần bị Phùng Thị Nghệ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (Ảnh: A.X).

Theo nội dung tố cáo gửi cơ quan chức năng của bà Trương Bạch Tuyết thể hiện, bà quen biết vợ chồng bà Phùng Thị Nghệ qua một người bạn chơi thân và cũng là hàng xóm với bà hơn 20 năm nay.

Ban đầu người bạn này giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng bà Nghệ mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ cần 50 tỷ đồng "ôm" lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn.

Sau đó, bà Nghệ 2 lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 56 tỷ đồng mua lô hàng xăng dầu tiếp theo.

Khi tạo được niềm tin với bà Tuyết, bà Nghệ tiếp tục "vẽ" ra việc mở "Ngân hàng ngoại hối Việt Nam" và mời bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%.

Bà Tuyết tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, bà Nghệ còn mời gia đình bà Tuyết khai hồ sơ để đứng tên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và gửi con của bà Tuyết sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TPHCM.

Trước khi bị bắt, Phùng Thị Nghệ thường xuất hiện với hình ảnh doanh nhân thành đạt (Ảnh: A.X).

Qua nhiều lần hứa hẹn nhưng không thấy bà Nghệ thực hiện, bà Tuyết tìm hiểu thì phát hiện việc thành lập, huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng của bà Nghệ là bịa đặt, trụ sở công ty của vợ chồng bà Nghệ cũng không còn hoạt động.

Lúc này, bà Tuyết đã lập vi bằng vụ việc, đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Trong vi bằng được Văn phòng thừa phát lại TP HCM lập ngày 15/3/2021, bà Nghệ xác nhận với bà Tuyết: "Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỷ đồng".