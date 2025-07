Khởi tố 7 đối tượng trong nhóm thanh niên tấn công ô tô đi đường

Ngày 18/7, Công an phường Hoa Lư cho biết, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, Trưởng Công an phường Hoa Lư đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Trưởng Công an phường Hoa Lư cũng đã ra quyết định khởi tố 7 bị can.

Cụ thể gồm: Vũ Quang Minh (SN 2005), Lê Việt Hoàng (SN 2004), Lê Việt Hà (SN 2008), Mai Anh Tú (SN 2008), Nguyễn Quốc Linh (SN 2006), Trần Khánh Vũ (SN 2007) và Vũ Văn Hùng (SN 2006), cùng trú tại xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình, để điều tra tội danh nói trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định, đêm 13/7, hai nhóm gồm 33 thanh, thiếu niên nam, nữ (SN từ 2003 đến 2011) ở các xã Yên Từ, xã Khánh Nhạc, xã Yên Khánh, xã Gia Hưng, phường Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình rủ nhau sử dụng mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách… trên các tuyến đường của phường Hoa Lư.

Hai nhóm này hò hét chửi bới, cầm vỏ chai bia ném nhau và ném vào ô tô của anh Đ.D.H. (SN 1986, trú tại phố Lê Lợi, phường Hoa Lư), khi anh đang điều khiển xe lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Sự việc xảy ra gây lo lắng trong dư luận nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Sau gần 24 giờ điều tra, Công an phường Hoa Lư đã xác định danh tính, triệu tập, lấy lời khai 33/40 đối tượng đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng còn lại lên làm việc.

Bên cạnh đó, công an cũng thu giữ nhiều tang vật như xe máy không biển số, tuýp sắt, ná cao su, dao tự chế, lọ bi sắt, vỏ chai bia…

Vụ việc đang được Công an phường Hoa Lư điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.