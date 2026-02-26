Đề nghị tử hình thanh niên sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản ở Đồng Nai

Ngày 26/2, Viện Phúc thẩm 3 thuộc Viện KSND Tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Hoàng Thành Công (21 tuổi, quê Gia Lai) từ tù chung thân lên tử hình.

Theo cơ quan kiểm sát, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của một tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Bị cáo Hoàng Thành Công lúc bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Thành Công là công nhân tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do túng quẫn và thiếu tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định cướp tài sản của những người hành nghề chạy xe ôm.

Sáng 10/7/2025, sau khi kết thúc ca làm việc, Công mang theo một con dao. Tại khu vực trước trụ sở một ngân hàng ở ấp 8, xã Long Thành, Công gặp tài xế Grab tên P.L.H (56 tuổi), giả vờ hỏi đường về xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai và thỏa thuận giá chở là 100.000 đồng.

Trên đường đi, Công cố tình yêu cầu ông H. chạy qua nhiều tuyến đường nhằm tìm địa điểm vắng vẻ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đến bãi đất trống trên đường D6, thuộc Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, thấy xung quanh không có người qua lại, Công yêu cầu ông H. dừng xe với lý do đi vệ sinh.

Khi xe vừa dừng, Công ngồi phía sau dùng dao tấn công nạn nhân, khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Công lấy ví tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân đem bán, được 4 triệu đồng.

Chỉ một ngày sau khi gây án, Hoàng Thành Công bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 8/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Thành Công tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Cướp tài sản.

Sau bản án sơ thẩm, Viện Phúc thẩm 3 (Viện KSND Tối cao) đã kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo về tội Giết người.

Theo cơ quan này, mức án tù chung thân là chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi của bị cáo gây ra.

Viện Phúc thẩm 3 nhận định bị cáo thực hiện hành vi vào ban ngày, có sự chuẩn bị trước, hành động quyết liệt, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

“Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất trong khung hình phạt để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung đối với tội phạm”, nội dung kháng nghị nêu.