Nhóm thanh thiếu niên cầm dao phóng lợn "diễu hành" giữa phố Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", trong đó có 2 bị can bị áp dụng lệnh bắt tạm giam.

Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 9, người dân tại địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, trình báo chính quyền về việc bị một nhóm thanh thiếu niên làm phiền. Chúng thường đi theo nhóm 8-10 người, trên 4-5 xe máy không có biển kiểm soát hoặc che biển, lạng lách, đánh võng, nẹt pô tại các tuyến đường 32, đường Văn Tiến Dũng và phố Kiều Mai.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: ANTĐ).

Đặc biệt, nhóm này khi "diễu hành" còn cầm theo những con dao phóng lợn dài khoảng 2m.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an phường Phúc Diễn đã trích xuất camera giám sát, xác định danh tính của 8 đối tượng trên.

Tại trụ sở điều tra, chúng khai ngày 18/9, Nguyễn Hữu Tiến (18 tuổi) có mâu thuẫn với N.V.A. (sinh viên trường Cao đẳng phổ thông FPT) nên rủ 3 đồng bọn đi đánh nhau tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Sáng hôm sau, một số đối tượng đi mua, chế hung khí là dao phóng lợn rồi đem giấu ở ống cống khu đất trống phường Phúc Diễn. Cùng ngày, 4 đối tượng ban đầu kết nạp thêm 4 người khác vào nhóm để đi đánh nhau.

Chiều tối ngày 19/9, cả nhóm 8 đối tượng đi lấy hung khí, tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp. Sau đó, để thể hiện bản thân, chúng "diễu hành" bằng xe máy đến đêm mới giải tán.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay một trong 8 đối tượng chưa đủ 16 tuổi nên thiếu niên này không bị khởi tố.