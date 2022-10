Thiếu niên 16 tuổi tàng trữ một khẩu súng và nhiều viên đạn

Ngày 8/10, Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Tổ đặc nhiệm Công an TP Long Xuyên vừa bàn giao công an phường đối tượng Phạm T.A. (16 tuổi, trú tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) cùng một khẩu súng và nhiều viên đạn bi bằng kim loại để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 0h sáng cùng ngày, Tổ công tác đặc nhiệm Công an TP Long Xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Long Xuyên.

Khi đến đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Mỹ Long, phát hiện đối tượng Phạm T.A. ngồi sau xe máy một người phụ nữ điều khiển, có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trong người T.A. có giấu một chiếc hộp bên trong chứa một khẩu súng bắn đạn bi và nhiều viên bi bằng kim loại.

Phạm T.A. làm việc với cán bộ Công an phường Mỹ Long, TP Long Xuyên; bên cạnh là khẩu súng tang vật. (Ảnh: Tiến Tầm).

Tổ công tác đưa T.A. cùng đồ vật liên quan về Công an phường Mỹ Long làm việc.

Tại đây T.A. khai nhận, khẩu súng trên A. đặt mua trên mạng xã hội với giá 7 triệu đồng.

Cơ quan Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.