Kê biên 2 tài sản trị giá hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Thông tin tại buổi họp báo về các vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Ngân 98 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ngày 27/10, qua công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội).

Tường An bị bắt để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, hành vi của Nguyễn Thị Tường An đã giúp sức cho Hoàng Hường che giấu doanh thu.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường ước tính trên 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Vụ án đang trong quá trình điều tra.

Trước đó, vào ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.

Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường.

Những bị can còn lại gồm Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Hoàng Thị Hường (Ảnh: D.O.).

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.