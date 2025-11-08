Vụ án hai vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ (kỳ cuối): Vén màn tội ác

Xác định nghi can gây án

Sau khi đưa ra nhận định bà N.T.M. (SN 1952), trú tại phường Vân Giang, TP Ninh Bình cũ, bị sát hại do mâu thuẫn về kinh tế, Ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình đã phân công 7 tổ trinh sát, tập trung xác minh về 7 người có tên trong cuốn sổ ghi nợ của nạn nhân.

Các trinh sát đặc biệt lưu ý đến Hoàng Thị Lư (SN 1984), trú tại thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư cũ, tỉnh Ninh Bình. Trong cuốn sổ ghi nợ của bà M., vợ chồng Lư có vay 660 triệu đồng, nhưng khi con trai bà M. gọi hỏi thì người này nói chỉ vay 50 triệu đồng và đã trả hết.

Vợ chồng Nguyễn Quang Hiệp và Hoàng Thị Lư (Ảnh: Tư liệu).

Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện Hoàng Thị Lư và chồng là Nguyễn Quang Hiệp (SN 1979), giáo viên thể dục tại một trường trên địa bàn huyện Hoa Lư cũ, có những bất minh về kinh tế.

Đặc biệt, vợ chồng Hiệp và Lư còn cho một người đàn ông tên K. (trú TP Ninh Bình cũ) vay số tiền 250 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Sau vài tháng, số nợ gốc và lãi mà ông K. phải trả cho vợ chồng Lư đã lên tới 500 triệu đồng.

Do ông K. vẫn chưa trả được nợ nên Lư đã yêu cầu ông viết giấy nhận nợ của bà M. (nạn nhân trong vụ án) số tiền này, Lư với vai trò là người bảo lãnh khoản vay và thế chấp cho bà M. 1 sổ đỏ của lô đất đứng tên mình.

Tính đến ngày 9/1/2012, Lư đã yêu cầu ông K. ký thêm 2 hợp đồng vay tiền với số tiền vay thêm là 50 triệu đồng và 110 triệu đồng. Số tiền trên trùng khớp với số tiền Lư vay của bà M. như trong sổ ghi nợ của bà M..

Do ông K. không trả được nợ và bỏ đi nơi khác, nên số nợ gốc và lãi đã lên tới 850 triệu đồng. Tiến hành xác minh về các giao dịch trong ngày mất tích của bà M., các điều tra viên xác định Lư là người đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng đến máy của bà M..

Qua các tài liệu thu thập được, ban chuyên án đưa ra nhận định sơ bộ, rất có thể vì Lư vay tiền của bà M. để cho ông K. vay lại, hưởng chênh lệch lãi suất. Nhưng vì ông K. không có khả năng trả nợ, dẫn đến việc Lư không có tiền trả cho bà Mai để lấy sổ đỏ đã thế chấp cho khoản vay 650 triệu đồng, nên sát hại bà M. để “bùng” khoản nợ và lấy lại sổ đỏ.

Nguyễn Quang Hiệp tại cơ quan công an (Ảnh: Tư liệu).

Ban chuyên án cũng đưa ra nhận định, hiện trường chính nơi bà M. bị sát hại có thể là ngôi nhà ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình cũ, nơi mà vợ chồng Lư, Hiệp thuê trọ trước đây nhưng đã chuyển đi.

Tại gian bếp phía trong của ngôi nhà này, cơ quan công an phát hiện có 1 chiếc chày bằng kim loại hình trụ dài 28cm, đầu to có đường kính 6cm, đầu nhỏ có đường kính 4cm. Vật này phù hợp với cơ chế hình thành thương tích trên cơ thể nạn nhân, nghi vấn chính là hung khí gây án.

Từ những nhận định trên, cơ quan điều tra đã triệu tập vợ chồng Hiệp và Lư đến cơ quan công an để đấu tranh khai thác.

Vén màn tội ác

Ban đầu, vợ chồng Hiệp và Lư phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của bà M.. Tuy nhiên, bằng lập luận sắc bén của điều tra viên, cùng với những tài liệu chứng cứ thu thập được, vợ chồng Hiệp và Lư đã phải khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bà M. để trốn nợ và chiếm đoạt lại sổ đỏ thế chấp.

Năm 2011, vợ chồng Hiệp vay của bà M. 660 triệu đồng. Đến kỳ hạn trả nợ, bà M. liên tục thúc ép vợ chồng Hiệp trả nợ cho mình. Không có tiền trả nợ, sau nhiều đêm mất ngủ, vợ chồng Hiệp đã nghĩ ra một kế hoạch tàn độc là sát hại bà M. để “bùng” số nợ trên.

Để thực hiện kế hoạch, vợ chồng Hiệp đã mua một chiếc sim điện thoại khuyến mại liên lạc với bà M., hẹn bà M. đến phòng trọ ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình cũ, để lấy tiền.

Khoảng 18h ngày 26/1/2013, vợ chồng Hiệp gọi điện cho bà M. đến phòng trọ ở phường Tân Thành TP Ninh Bình cũ để trả nợ và dặn bà M. mang theo giấy nợ cùng sổ đỏ miếng đất mà vợ chồng Lư cầm cố.

Khi bà M. đến nơi, Lư dẫn bà M. vào buồng để giải quyết dứt điểm nợ nần còn Hiệp đi phía sau cầm chày đập vào đầu bà M. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại bà M., vợ chồng Hiệp dùng dây thắt quanh cổ nạn nhân, trói tay, chân rồi cho vào bao tải và bọc kín bằng một túi nilon. Để tránh việc thi thể bà M. bị phát hiện, vợ chồng Hiệp dùng gạch đá buộc vào xác nạn nhân, chọn thời điểm vắng người rồi dùng xe máy chở thi thể nạn nhân vùi xuống mương nước hòng phi tang.

Phi tang xong thi thể nạn nhân, vợ chồng Hiệp vẫn đi làm bình thường, tiếp tục nghe ngóng và yên tâm khi nhiều tháng trôi qua, vẫn chưa ai phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Với tội ác của mình, tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang Hiệp bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên mức án tử hình; bị cáo Hoàng Thị Lư bị tuyên phạt 33 năm tù giam (Ảnh: Tư liệu).

Ngày 25/9/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người, Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Quang Hiệp và 30 năm tù đối với Hoàng Thị Lư.

Tại phiên toà phúc thẩm diễn ra vào tháng 6/2014, Hiệp và vợ vẫn loanh quanh chối tội. Hai bị cáo này đã thay đổi toàn bộ lời khai so với bản hỏi cung và phiên xét xử sơ thẩm trước đó.

Theo đó, Hiệp đã phủ nhận việc chủ mưu và trực tiếp sát hại bà M. Hiệp khai rằng anh ta hoàn toàn không biết gì về việc nợ nần giữa vợ mình và bà M.. Việc vợ có ý định giết bà M. để thoát nợ Hiệp cũng hoàn toàn không biết.

Hiệp khai nhận tại toà, sau khi Lư sát hại bà M. mới nói cho Hiệp biết. Vì thương vợ nên Hiệp đã cùng vợ tìm cách phi tang thi thể bà M.. Sau đó hai vợ chồng Hiệp có bàn bạc với nhau là nếu mọi chuyện bị phát giác thì Hiệp sẽ nhận mình là người sát hại bà M. thay cho vợ để còn nuôi con nhỏ.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng, Hội đồng xét xử vẫn tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp tội tử hình. Bị cáo Hoàng Thị Lư 33 năm tù giam.