Nhóm thanh niên lạng lách trước đầu xe chở quân để “cổ vũ” cho bạn

Ngày 6/3, Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) đã chuyển hồ sơ, tang vật liên quan vụ 4 thanh niên đi xe máy lạng lách trước đầu xe chở quân đến Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an xã Nghĩa Hành, khoảng 5h30 ngày 4/3, đoàn xe chở thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đang di chuyển trên tỉnh lộ 624 đã bị 4 người đi trên 2 xe máy lạng lách, tạt đầu.

Hình ảnh 4 thanh niên đi trên 2 xe máy lạng lách trên đường, có dấu hiệu cản trở xe chở quân (Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành).

Khoảng 3 giờ sau, nhóm này tiếp tục có hành vi lạng lách trước đầu xe chở quân. Những thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số xe máy.

Công an xác định hành vi của nhóm thanh niên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến công tác giao quân nên vào cuộc điều tra.

Công an xã Nghĩa Hành đã rà soát camera an ninh trên địa bàn, thu thập thông tin từ người dân để xác định danh tính của nhóm thanh niên.

Qua điều tra, công an làm rõ 4 người này sinh năm 2008, trú tại xã Nghĩa Hành và xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi). Nhóm này khai nhận có bạn tham gia nghĩa vụ quân sự, đang ngồi trên xe chở quân, nên đã chạy theo và lạng lách để “cổ vũ” cho bạn.