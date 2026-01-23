Thanh thiếu niên gây rối được công an đưa đi dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ

Ngày 23/1, thông tin từ Công an xã Bình Minh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an xã đã phát hiện nhiều nhóm thanh niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập chụp ảnh đăng mạng xã hội để khoe “chiến tích”. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, dễ phát sinh tội phạm.

Công an đưa nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng đến Nghĩa trang liệt sỹ để dọn dẹp vệ sinh (Ảnh: Công an xã Bình Minh).

Gần đây nhất, ngày 16/1, Công an xã Bình Minh phát hiện một nhóm 20 thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nhóm này còn dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Công an xã Bình Minh đã xác minh, mời nhóm thanh thiếu niên này đến trụ sở để răn đe, yêu cầu không tái phạm. Những người này còn được công an đưa đến Nghĩa trang liệt sỹ của xã để dọn vệ sinh.

Theo Công an xã Bình Mình, việc này sẽ giúp các thanh thiếu niên được giáo dục về lòng yêu nước, từ đó tự giác thay đổi bản thân để chấp hành tốt các quy định của pháp luật.