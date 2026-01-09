Bắt tạm giam nam thanh niên ném gạch trúng mặt người đi xe máy

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt Trần Đình Thuận (SN 2009, trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Đình Thuận có mâu thuẫn với anh N.T.H. (trú tại xã An Phú). Ngày 18/7/2025, Thuận thấy anh H. điều khiển xe máy chở theo một người bạn. Lúc này, Thuận nhặt một viên gạch loại 6 lỗ ném về phía xe máy đang di chuyển. Viên gạch bay trúng vùng mặt anh H. khiến chiếc xe mất lái ngã xuống đường.

Trần Đình Thuận bị công an bắt để điều tra tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Vụ việc khiến anh H. bị thương tích với tỷ lệ 37%, người ngồi sau xe máy bị thương tích với tỷ lệ 24%.

Cơ quan công an xác định hành vi của Trần Đình Thuận đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích nên đã bắt bị can tạm giam để tiếp tục điều tra.