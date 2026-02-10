Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành lĩnh án

Chiều 10/2, TAND khu vực 1 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, xảy ra hồi tháng 3/2025.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (26 tuổi) 33 tháng tù, Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi), Vũ Thị Thanh Xuân (32 tuổi, vợ Quyết) cùng lĩnh 27 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (Ảnh: Thỏ Mộc).

Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 24 tháng tù treo đến 27 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Tuấn lập tài khoản TikTok “Never GG” để bán quần áo. Đến tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết - Xuân để cùng quảng bá sản phẩm.

Trong quá trình tìm cách tăng độ nhận diện, Tuấn nảy sinh ý tưởng thực hiện một video gây sốc, cho nhóm người mặc mẫu áo do mình thiết kế, khiêng quan tài diễu phố để thu hút sự chú ý, qua đó quảng cáo thương hiệu.

Tuấn bàn bạc với Quyết, Xuân và Nguyễn Đăng Khoa để chuẩn bị. Nhóm thống nhất thiết kế mẫu áo có chữ “Never GG” phía trước. Sau đó, Tuấn đến Long An mua một cỗ quan tài giá 3,5 triệu đồng, thuê ông Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm) cùng 4 người khác khiêng quan tài với thù lao 500.000 đồng/người.

Ngày 25/2/2025, nhóm bắt đầu ghi hình tại một tiệm chụp ảnh trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1 cũ). Sau khi chụp ảnh, theo yêu cầu của Tuấn, nhóm tiếp tục khiêng quan tài đi bộ đến khu vực cửa Nam chợ Bến Thành, bất chấp việc gây cản trở giao thông, để thu hút đông người hiếu kỳ.

Trưa 1/3/2025, Tuấn đăng clip lên mạng xã hội với nội dung quảng cáo sản phẩm quần áo mới của shop. Sau hai ngày, đoạn video thu hút hơn 8.000 lượt thích, 925 bình luận, và hơn 4.000 lượt chia sẻ, có nhiều ý kiến trái chiều.

Cơ quan công tố xác định việc các bị cáo khiêng quan tài đi dưới lòng đường gây phản cảm, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự công cộng.