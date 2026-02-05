Nhóm đối tượng vào bãi cát chửi bới, hành xử thô bạo với bà bầu

Ngày 5/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989, cùng trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) và Trần Đình Dương (SN 1989) trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc (Ảnh: Quyết Thắng).

Theo công an, tối 8/1, nhóm đối tượng xông vào một bãi tập kết cát tại xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) và có hành vi chửi bới, sử dụng điện thoại quay clip, cản trở hoạt động kinh doanh và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nơi công cộng.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng còn có hành vi thô bạo với một phụ nữ mang thai 8 tháng là chị T.T.B. (SN 1995, trú tại xã Ninh Châu). Qua xác minh, công an nhận thấy các đối tượng thực hiện hành vi có tổ chức.

Liên quan đến thông tin chị B. trình báo bị mất số tiền 80 triệu đồng trong lúc nhóm đối tượng xông vào gây gổ tại bãi tập kết cát, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ này không bị mất tiền. Số tiền chị B. mượn người thân, để trong cốp xe máy cá nhân nhưng do hoảng loạn nên lầm tưởng bị mất.

Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.