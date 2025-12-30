Nhóm đối tượng cầm gậy lên xe buýt tấn công người

Ngày 29/12, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người mang theo hung khí lên một xe buýt, có hành vi tấn công tài xế và phụ xe trước sự chứng kiến của nhiều hành khách.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra vào trưa cùng ngày trên xe buýt mang biển kiểm soát 37B-017.xx, khi đang lưu thông qua địa bàn xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh nhóm người mang theo hung khí lên xe buýt, có hành vi đe dọa tài xế (Ảnh: Cắt từ clip).

Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi có liên quan đến mâu thuẫn trong quá trình gửi hàng hóa theo xe.

Theo hình ảnh clip ghi lại, nhóm người lên xe lớn tiếng, sau đó xảy ra xô xát với tài xế và phụ xe. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khiến nhiều hành khách hoảng sợ, lo lắng.

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi côn đồ, gây mất an ninh trật tự, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm.

Tối 29/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Dinh, nhóm người liên quan trú tại xã Quỳnh Phú (Nghệ An), nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình gửi hàng hóa theo xe buýt.

“Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã triệu tập những người liên quan để làm rõ. Tuy nhiên, nhóm đối tượng chưa có mặt theo yêu cầu”, ông Dinh cho biết.

Công an địa phương đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.