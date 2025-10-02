Hành khách nghi dùng thắt lưng đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường

Clip dài 32 giây ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật giống thắt lưng đánh tới tấp một người đàn ông đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, nạn nhân chắp tay van xin nhưng vẫn bị hành hung thô bạo.

Hàng trăm bình luận đã xuất hiện sau khi clip được đăng tải, bày tỏ sự bất bình và cho rằng hành vi của người đàn ông quá hung hãn, coi thường pháp luật.

Tài khoản Nguyễn Văn Ngọc viết: “Dù có mâu thuẫn gì thì cũng không thể bắt người khác quỳ giữa đường rồi hành hung như vậy được”.

Một người khác bình luận: “Xem clip mà rùng mình, hành động kiểu xã hội đen cần xử lý nghiêm minh”.

Nhiều ý kiến cũng mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh để bảo vệ danh dự, sức khỏe cho tài xế và răn đe những hành vi bạo lực tương tự.

Nam tài xế xe buýt T.T. bị khách hàng bắt quỳ trên đường ở xã Tân Kỳ (Ảnh: Cắt từ clip).

Đại diện hãng xe buýt T.T. ở phường Vinh Phú (Nghệ An) xác nhận nạn nhân trong clip là anh B., tài xế của công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15 ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ thành phố Vinh cũ đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

“Khi xe đến nơi, người đàn ông bất ngờ lao lên tấn công anh B.. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được. Người này còn kéo anh B. xuống đường, bắt quỳ rồi rút thắt lưng đánh liên tiếp, hành vi hết sức dã man, côn đồ…”, vị đại diện hãng xe buýt T.T. bức xúc nói.

Tài xế B. đã được công ty cho nghỉ để đi khám sức khỏe. Phía công ty cũng đã báo cáo vụ việc tới Công an xã Tân Kỳ.

Đại diện Công an xã Tân Kỳ xác nhận đã nắm thông tin, mời những người liên quan về làm việc và cho biết: “Hiện chúng tôi đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật”.