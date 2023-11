Nhiều cô gái chuyển tiền cho "thầy trên Facebook" để cúng giải vong

Sáng 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Đức (31 tuổi, trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Mạnh Đức làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 14/11, chị C.T.D. (huyện Vân Hồ, Sơn La) trình báo, tài khoản Facebook "Mạnh Đức" dù không có khả năng xem bói hay cúng giải vong nhưng đã lấy một số hình ảnh về bói toán và giấy tờ của hội phật giáo trên mạng để tạo niềm tin.

Đức chủ động nhắn tin tự giới thiệu có khả năng xem bói và nói các nữ giới đã từng có thai bị hỏng là "vong thai đang theo" nên phải chuyển tiền để cúng giải vong.

Chị D. tin tưởng nên đã chuyển vào tài khoản của Đức 3 lần với tổng số tiền 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, Đức đã chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn tương tự, Đức đã chiếm đoạt tiền của chị T.T.K.H. (30 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TPHCM) trên 16 triệu đồng và chiếm đoạt tiền của một số phụ nữ khác.

Đối tượng Đức tự giới thiệu mình có khả năng xem bói và yêu cầu nhiều phụ nữ chuyển tiền qua tài khoản để được cúng giải vong, rồi chiếm đoạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Mạnh Đức khai thường xuyên đánh bạc trên mạng bị thua, không có tiền tiêu xài nên đã nghĩ cách làm quen với các tài khoản nữ giới trên Facebook.

Đức tự giới thiệu mình có khả năng xem bói và yêu cầu những phụ nữ này phải chuyển tiền qua tài khoản để cúng giải vong, rồi chiếm đoạt.

Công an huyện Bình Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.