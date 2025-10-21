Nhân viên sân bay lục lọi hành lý của khách trộm 50 triệu đồng

Ngày 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài vừa bóc gỡ vụ trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài.

Trước đó ngày 17/9, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận tin trình báo của một hành khách đi chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, về việc bị mất 50 triệu đồng tiền mặt trong hành lý ký gửi.

Đối tượng trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (26 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Tại cơ quan công an, Vũ khai đã lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, lục lọi hành lý của khách hàng nhằm lấy trộm tài sản.

Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TPHCM, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.