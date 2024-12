Nhân viên ngân hàng và công an kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo

Ngày 6/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo về việc Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền cho người lạ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h ngày 5/12 khi công an nhận được thông báo từ chi nhánh ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn về một phụ nữ có biểu hiện bất thường khi đến chuyển tiền cho người lạ.

Bà H. viết thư cảm ơn Công an phường Mỹ An (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng và xác định bà M.T.H. (52 tuổi, trú phường Hòa Hải) đang làm thủ tục chuyển tiền cho một người có tài khoản Zalo tên "Nguyễn Hữu Trung".

Bà H. cho biết, tài khoản "Nguyễn Hữu Trung" tự xưng là cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng, thông báo bà có liên quan đến một tổ chức vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển 230 triệu đồng để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam.

Do quá sợ hãi, bà H. đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, sau khi được công an và nhân viên ngân hàng giải thích về thủ đoạn lừa đảo, bà đã ngừng giao dịch.

Trước đó, vào ngày 2/7, Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu) cũng đã ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo tương tự khi bà T.T.N. (66 tuổi, trú quận Thanh Khê) có ý định chuyển 300 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Qua các vụ việc này, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đà Nẵng nhấn mạnh, khi có người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng gọi điện thông báo vụ việc liên quan và yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, người dân cần trình báo ngay với công an để được hướng dẫn phòng ngừa.

Công an chỉ làm việc với người dân qua giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp, không gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.