Công an Hà Nội nói về cảnh xô đẩy, vượt rào bảo vệ ngày tổng hợp luyện

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội thông tin về tình hình an ninh trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo cơ quan chức năng, trong các ngày 21/8 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện.

Bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, vẫn còn một số hành vi thiếu ý thức của người dân gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Cảnh chen lấn, xô đẩy tại chốt bảo vệ nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học ngày 24/8 (Ảnh: C.A.).

Cụ thể, tình trạng người dân xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ... đã xuất hiện.

Công an thành phố cho biết một bộ phận người dân hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh cãi chửi nhau... tạo ra những hình ảnh không đẹp.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở. Thậm chí, một số trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đã xử phạt những người cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng.